Хэлли Берри вышла на красную дорожку без нижнего белья

На красной дорожке 51-летняя Хэлли Берри появилась в кружевном бордово-черном наряде, но не это удивило гостей, а то, что на актрисе полностью отсутствовало нижнее белье.

Фотографии с прошедшей церемонии были опубликованы в Instagram. Поклонники были приятно удивлены данным нарядом. Комментируя под фото, что Хэлли «Элегантна», « Безупречна», «Потрясающа»- рассыпались в комплиментах для своего кумира.

Подчеркнем, что голливудские знаменитости неоднократно были замечены в подобных выходках. Так актриса Анджелина Джоли не раз прибегала к аналогичным нарядам без нижнего белья.

Наряд актрисы был прозрачным как сзади так и спереди. Кружевные вставки пикантно обнажали некоторые части тела звезды. Звезда продемонстрировала, что ее фигура по-прежнему хороша.

После окончания церемонии Хэлли опубликовала свои фото с красной дорожки.