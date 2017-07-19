Джениффер Лопес стала новой представительницей бренда Guess

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в новой «горячей» фотосессии. Она была проведена для известной марки джинсов марки Guess. Таким образом, Лопес стала самой «возрастной» из всех женщин, которые рекламировали данный бренд.

Новым снимкам Лопес отвела ряд постов на своей страничке Instagram. Сообщив при этом своим фанатам, что была очень удивлена и взволнована, когда получила данное предложение.

Певица отметила, что в юности очень любила джинсы данной фирмы и для нее большая радость стать частичкой этой марки.

Скорее всего, представители Guess не просто так остановились на Лопес, ведь число ее фанатов превышает семьдесят миллионов. Увидев новые фото в джинсах данного бренда, фаны подчеркнули, что она, как и раньше прекрасна и подобных представительниц прекрасного пола не так уж и много на Земле. Но нашлись и те кто засомневался в качестве снимков, подчеркнув, что дело не обошлось без редактирования фото.