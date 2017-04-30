Ким Кардашьян выложила новое топлес-фото

Ким Карашьян выложила в своем Instagram очередной откровенный снимок. Звезда опубликовала топлес-фото и пожелала подписчикам спокойной ночи. За несколько часов фотография набрала больше 740 000 лайков.

Звезда Ким Кардашьян нередко публикует в своем Instagram откровенные снимки. Пользователям нравится образ и стиль жизни 37-летней женщины – на ее аккаунт подписаны 106 миллионов человек. На новом снимке Кардашьян позирует топлес, ее тело едва прикрыто одеялом, в комментариях под фотографией звезда пожелала всем подписчикам спокойной ночи.

На снимок отреагировало множество пользователей, буквально за несколько часов запись собрала больше 740 000 лайков. Также под фотографией уже оставили больше 5 000 комментариев. Пользователи пишут Кардашьян комплименты и утверждают, что звезда красива и сексуальна.

Ранее Ким Кардашьян желала подписчикам доброго утра. Она сфотографировала свою грудь, украшенную несколькими цепочками и кулонами. Снимок собрал 2 миллиона лайков, и Кардашьян решила продолжить традицию пожеланий, теперь она желает подписчикам приятных снов.