Кевина Спейси обвинили в расизме

Директор охранного предприятия, принимавший участие в работе на съемочной площадке киносериала «Карточный домик», выдвинул свои обвинения в адрес актера Кевина Спейси в расизме, информирует Daily Mail.

Мужчина рассказал, что в период своей работы на съемочной площадке Спейси не здоровался с темнокожими охранниками. Также он поведал, что во время просмотра охранниками трейлера сериала, актер в довольно грубой форме сообщил своему менеджеру о том, что не желает их видеть на просмотре видеоролика.

Когда руководитель службы охраны предпринял попытку пожаловаться на некорректное поведение актера сотрудникам площадки, они сказали, что просто должны «делать его счастливее».

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что супруг норвежской принцессы рассказал о домогательствах Кевина Спейси.