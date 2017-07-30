Хью Джекман рассказал о секрете своих полуобнаженных фотографий

Актер Хью Джекман признался: секрет его полуобнаженных фотографий заключается в том, что он сам позволяет папарацци его фотографировать. Звезда Голливуда иногда делает вид, что не замечает фотографов, а те, в свою очередь, не утомляют его излишним вниманием и постоянной слежкой.

На шоу Эллен Дедженерес Хью Джекман рассказал о своей сделке с австралийскими папарацци. Так, актер был слишком утомлен слежкой журналистов и решил напрямую с ними связаться. От них Джекман узнал, что их интересуют снимки его торса.

Актер решил удовлетворить интерес папарацци и назначил им встречу. Хью Джекман пообещал, что не подаст виду и притворится, будто он не видит камер журналистов. В итоге, актер избавился от назойливых журналистов, а те получили желанные снимки.

Таким образом, утверждает Хью Джекман, выполненные им условия соглашения с папарацци дали ему возможность отдохнуть от чрезмерного внимания журналистов. Актер успешно притворился, будто не замечает журналистов и те выдали свои снимки за эксклюзивные фотографии Хью Джекмана.