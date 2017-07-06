Актриса Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте, в 2001 году в ее мозгу случилось кровоизлияние. Признанием актриса поделилась американскому изданию в интервью перед выходом сериала Mosaic, в котором она сыграла одну из главных ролей.

Шэрон Стоун призналась, ее исчезновение с экранов связано с инсультом, который случился в 2001 году. Тогда удар нанес сильный вред ее здоровью, шансов на жизнь врачи давали лишь 5%. Инсульт привел к тому, что Шэрон Стоун была вынуждена заново учиться говорить, ходить и читать.

Шэрон Стоун старалась не жаловаться на свое самочувствие журналистам и не рассказывала о перенесенном инсульте. Актриса уверенна, что Голливуд не оставляет шансов человеку, который имеет проблемы. Стоун постепенно старалась вернуться в мир кино, но все это время она не ощущала себя полноценной актрисой.

По словам Шэрон Стоун, она выглядела странной, ее походка и речь могла вызывать вопросы, но она не хотела объяснить причины изменений, так как мир кино не прощает слабостей. Сейчас она смогла вернуть себе способность вести обычную жизнь, актриса продолжает сниматься в картинах и сериалах.