Диана Шурыгина призналась, как её супруг реагирует на скандальное прошлое

Диана Шурыгина в соцсети ответила на интересующих многих вопрос, а именно, как её законный супруг реагирует на скандальное прошлое своей жены. Также девушка рассказала, какие отношения сейчас у пары.

В прошлом году, пока насильник девушки Сергей Семёнов сидел в колонии, Диана Шурыгина успешно вышла замуж за одного из сотрудников «Первого канал» Андрея Шлягина. Многие интернет-пользователи не могли поверить в то, как в разгар скандала молодой человек предложил Диане выйти за него замуж.

Теперь Шурыгина ответила на вопрос о мнении её супруга на скандальное прошлое и участие в телепроектах «Пусть говорят», «На самом деле», «Человек-невидимка» и другие. По словам девушки, Андрей всегда её поддерживал и продолжает это делать, поэтому в молодой семье царит взаимопонимание.