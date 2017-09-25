Захарьяш и Четрару покинули «Дом-2» ради биткоинов

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули телепроект «Дом-2» ради биткоинов. Экс-участник уже открыл офис для нового бизнеса в Москве.

Пара Захарьяша и Четрару устала от участия в бесконечных съемках реалити-шоу и решили кардинально сменить свой образ жизни. Теперь молодые люди намерены посвящать львиную часть своего времени развитию нового направления бизнеса.

Сергей Захарьяш устремил свои взоры на бизнес-тренд прошлого года – криптовалюты. Он в последнее время проводил много времени на майнинге биткоинов и вступил в противоречия с создателями телепроекта, которые не могли отдать ему в пользование мобильный телефон.

После ухода пары с проекта, Захарьяш решил активно начать предпринимательскую деятельность и уже открыл собственный офис в Москве, где намеревается зарабатывать на майнинге криптовалютных операций. Его вторая половинка Лилия Четрару сообщила, что будет всецело поддерживать своего любимого и намерена вести личный блог, получая прибыль от просмотров на популярных видео-платформах в Сети.