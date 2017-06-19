Участница «Дом-2» Виктория Яковлева заложила ради проекта личные вещи. 21-летняя девушка из Бурятии приехала на телешоу в Москву и попала в передряги.

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» последний день активно обсуждают появление и уход с телепроекта новой участницы. Девушка прибыла в столицу России из Бурятии, где жила в последнее время. Она решила, что намерена построить в кратчайшие сроки любовь с Саймоном Марданшиным и намеревалась отбить его у Марго Овсянниковой.

Участница смело со слезами на глазах сообщила, что для попадания на телевизионный экран заложила свои личные вещи. Виктория Яковлева призналась, что в Москве жила у незнакомых людей. На улице к ней неоднократно домогались и пытались обмануть, однако она полна сил, чтобы бороться за внимание мужчины, с которым оказался бы как за каменной стеной. Однако ее порыв чувств Марданшин и другие участники проекта не оценили, и она решила покинуть реалити-шоу.

Яковлева написала слова поддержки своим фанатам и обещала поделиться в ближайшее время с ними некоторыми подробностями своей жизни.