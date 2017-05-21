Зрители назвали Сергея Зверева лучшей приглашенной звездой "Дом-2"

Телезрители назвали Сергея Зверева лучшей приглашенной звездой, которую когда-либо звали организаторы проекта "Дом-2". Такое мнение они выразили в социальных сетях после анонса выпуска с участием знаменитости.

Поклонники реалити-шоу считают, что скандальный образ эпатажного исполнителя очень органично подойдёт для общей атмосферы передачи. Судя по предоставленным отрывкам, 16 января они смогут наблюдать шоу с участием Сергея Зверева в обсуждении актуальных вопросов и ситуаций с участниками "Дома-2".

В частности, интригующим посчитали эпизод с заявлением мамы Карины Прониной, упрекающей Руслана Минакова в том, что он мало "жарит" возлюбленную. В процессе спора Сергей Зверев иронично предположил, что молодой человек может усердно "жарить" свою девушку втайне от телевизионных камер. Подобные обсуждения, как считают зрители, позволят создателям отсеять истинных фанатов телестройки от случайных свидетелей.