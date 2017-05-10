Ирина Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах на сьёмках кино

Ирина Безрукова, бывшая жена народного артиста РФ Сергей Безрукова, рассказала о случае сексуального домогательства во время съёмок кино. Своим опытом она поделилась во время интервью.

По словам актрисы, она столкнулась с откровенным домогательством лишь единожды. Один из режиссеров во время съемочного процесса отпустил непристойные намеки по отношению к Ирине Безруковой. За свои слова мужчина тут же получил пощечину. Подробности и имя обидчика она сохранила в тайне.

Ирина Безрукова добавила, что тот режиссер признал свою ошибку, и они продолжили работать прежнем русле, сохраняя профессиональные отношения. Знаменитость отдельно подчеркнула этот момент, ведь на площадке артисты становятся не просто мужчиной или женщиной, но профессионалами. Она отметила, что некоторые комплименты или заигрывания имеют место быть, но "умные мужчины все делают деликатно и аккуратно", чтобы не получить резкий отказ.