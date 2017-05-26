Съемочную группу картины «Скиф» внесли в украинскую базу «Миротворца»

Украинские власти внесли съемочную группу фантастической картины «Скиф» в базу портала «Миротворец». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на режиссера фильма Рустама Мосафира.

Стало известно, что еще одна кинокартина пополнила список сайта «Миротворец», который регулируется властями Украины. «Неудача» постигла фильм «Скиф», премьера которого только готовится к 18 января. О событии сообщил его режиссер Рустам Мосафир. В черный список попали также некоторые известные актеры, которые принимали участие в съемках.

Мосафир рассказывает, что до этого работал как актер на Украине и не имел никаких проблем. По его словам, он не лезет в политику, для него важен только мир кино. Тем не менее, он назвал такое решение украинских властей «глупостью». Фэнтэзи-боевик запрещен к показу в Украине из-за того, что его актерский состав нарушил государственную границу Украины, посетив Крым.