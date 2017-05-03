Поклонники Ольги Бузовой просят Дану Борисову помочь девушке выйти из запоя

У Ольги Бузовой сейчас отпуск, который она проводит в Тайланде. Каждый день она выставляет фотографии со своей виллы. Но ни дня у нее не проходит без бокала вина. Это и побудило поклонников обеспокоится ее здоровьем и обратиться к Дане Борисовой.

Поведение бывшей звезды "Дом-2" поклонники находят несколько неординарным. Порой она выставляет в сеть видео в состоянии алкогольного опьянения, а потом удаляет его. В течении недели на ее страничке появляются новые фото, остается в них неизменным бокал со спиртным. У некоторых подписчиков Ольги Бузовой складывается впечатление, что к такому поведению ее сподвигло праздничное событие бывшего мужа Дмитрия Тарасова, который недавно официально женился на Анастасии Костенко. На своей собственной вилле в Таиланде Бузова хочет отпраздновать день рождения.