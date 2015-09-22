Экс-возлюбленная Гуфа Леся Фак призналась в принятии наркотиков

Леся Фак, экс-возлюбленная рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, призналась, что принимала наркотики. Об этом она рассказала во время интервью.

Девушка утверждает, что употребляла наркотические средства во время отношений с рэп-исполнителем. По её словам, это выработало серьёзную зависимость и едва не погубило её жизнь. С 2014 года, когда молодые люди начали встречаться, Леся Фак подсадила на запрещенные вещества не одного человека. Она подчеркнула, что "утащила в болото" немало людей.

Леся Фак сообщает, что уже более, чем месяц воздерживается от дурманящих препаратов и решила серьёзно начать новый, здоровый, образ жизни. Её с Гуфом роман окончился в начале 2017-го. Пара разошлась с громким скандалом.