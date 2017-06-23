Жена Игоря Николаева почти родила в латвийском такси

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова почти родила в латвийском такси. Об этом рассказала сама жена российского композитора в телепрограмме.

В беседе с популярным телеведущим из России Тимуром Кизяковым спутница знаменитого певца и композитора Игоря Николаева рассказала, как два года назад едва не родила малыша прямо в машине такси. Тогда супруги находились на отдыхе на латвийском курорте Юрмала.

Семейная идиллия по некоторым обстоятельствам немного задержалась, но Юлия Проскурякова намерена была рожать только в российской столице. Все пошло не так, как планировалось. В одну ночь избранница Николаева сообщила своей матери, которая находилась рядом с беременной дочерью, что у нее начались преждевременные схватки.

Женщины вынуждены были вызывать местное такси и ехать в ближайший родильный дом. В машине такси у Проскуряковой отошли воды, но водитель не спешил везти их в больницу, важным голосом заявив, что у него уже пять раз рожали. В результате через некоторое время в Латвии родилась девочка Вероника.