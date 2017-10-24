СМИ: Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую от нападок

Знаменитый актер Армен Джигарханян защитил экс-жену Виталину Цымбалюк-Романовскую от нападок недоброжелателей. Об этом сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источник.

В ряде СМИ стали обсуждать продолжение конфликта между известным актером и руководителем драматического тетра Арменом Джигарханяном с его бывшей молодой возлюбленной. Сообщается, что артист будто бы высказался в защиту Цымбалюк-Романовской.

Джигарханян довольно резко отреагировал на прежние высказывании со стороны Марка Рудинштейна, которого многие уже видели в кресле следующего руководителя театра. Он заявил открыто, что экс-супруга Джигарханяна «мошенница и мерзавка», и намерен приложить немало усилий, чтобы наказать ее по заслугам.

На следующий день Армен Джигарханян рассказал, что о назначении Рудинштейна речи никогда не было и вакансия первого человека театра остается открытой. Некоторые поклонники его творчества уже успели высказать предположение, что подобные защитные высказывания могут свидетельствовать о намерении выстроить хорошие отношения с бывшей женой.