Актрису Душку из "Правдивой лжи" растлили в 12 лет

Американскую актрису Элайзу Душку, известную по фильму "Правдивая ложь", растлили на съёмках в 12-летнем возрасте. Об этом она заявила через свой аккаунт в Facebook.

Знаменитость призналась, что координатор трюков Джоэль Крамер, который также был дублером исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера, растлил её во время работы над фильмом. В тот момент мужчине было 36 лет. Он позвал Элайзу Душку к себе в номер в Майами, включил ей телевизор и пошел в душ. После этого Джоэль Крамер вошел в комнату, прикрытый лишь полотенцем, и касался её тела своим. Затем, как звезда намекает в своей публикации, он совершил половой акт.

Позже постановщик намеренно спровоцировал неудачный трюк, во время которого актриса сломала ребра. Она подчеркивает, что всё это время ее жизнь, как актрисы, регулярно зависела от действий Джоэля Крамера, который занимался разработкой и организацией опасных трюков.