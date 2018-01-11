Друг Семенова обвинил Диану Шурыгину в работе проституткой с 14 лет

Илья Анищенко, друг Сергея Семенова, обвинил Диану Шурыгину в занятии проституцией с 14 лет. Об этом он рассказал во время интервью.

Илья Анищенко работает профайлером. Представители этой профессии научены определять правдивость слов человека по его поведению и мимике. После обвинения и последующего отбывания наказания Сергея Семенова, молодой человек занялся собственным расследованием ситуации с изнасилованием, параллельно помогая родственникам осужденного. С самого начала он определил, что семейство Шурыгиных обманывает общественность. Профайлер отмечает, что тому доказательство - отказ проходить тест на детекторе лжи и сопутствующая этому истерика.

Илья Анищенко утверждает, Диана Шурыгина начала оказывать услуги интимного характера с несовершеннолетнего возраста. Родители знали об этом занятии и даже собирали определённый процент от её заработка. Деятельность прикрывал брат её матери Натальи, который служил начальником уголовного розыска в одном из полицейских отделений Ульяновска. Он даже находил некоторых клиентов. В ходе исследования Илья Анищенко обнаружил переписку на одном из форумов, где обсуждалась работа Дианы Шурыгиной.