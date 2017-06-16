СМИ: Ольга Рапунцель покинула «Дом-2»

Знаменитая участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель покидает студию шоу. Об этом рассказали некоторые российские СМИ со ссылкой на источник.

Социальные сети рунета накануне запестрели сообщениями, что Ольга Рапунцель в ближайшее время может покинуть на время телестройку. Об этом якобы заявила сама участница в присутствии организаторов телевизионного шоу. Продюсеры не согласились на условия сотрудничества по свадебному конкурсу и она решила, что лучше уйти и не портить свое здоровье новыми склоками.

Сообщается, что после скандала на шоу Рапунцель прошла медицинское обследование. Оно показало, что беременная девушка находится в несовершенных кондициях и не может в полноценном режиме продолжать участвовать в съемках телепроекта.

Ранее такое же решение принимала еще одна участница реалити-шоу Тата Абрамсон. Ей тогда пошли навстречу.

Напомним, что мы сообщали об ухудшении отношений между Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитриенко. Молодой человек не так давно покрыл свою любимую матерными выражениями, посчитав, что над ним несколько лет открыто издевались.