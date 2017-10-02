Гаянэ Багдасарян радует поклонников шикарными формами

Участница шоу ”Инстаграмшица 3” Гаянэ Багдасарян в очередной раз порадовала поклонников своими идеальными формами в откровенном видео.

В своем аккаунте в Instagram Гаянэ, для всех пользователей соцсетей, в очередной раз продемонстрировала округыле формы. Только в этот раз это было в формате видео ролика. Абсолютно раздетая девушка, прикрытая лишь тонкой влажной тканью, через которую виднеются два упругих холма. Багдасарян нисколько не стесняется откровенных фотографий. Она с удовольствием публикует их на всеобщее обозрение. Сейчас на ее страничке красуются пейзажи острова Самуя, где она показывает свое шикарное тело. Подписчикам нравится такое поведение красавицы и они с радостью осыпают ее комплиментами.