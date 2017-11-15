Дмитрий Тарасов улетел в Испанию от беременной модели

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов оставил свою беременную молодую супругу Анастасию и улетел в Испанию. Об этом в своем микроблоге сообщила сама модель.

В семье Тарасовых-Костенко в последние время происходят немало важных перемен. Молодые люди официально поженились, а недавно журналистам издания «ВладТайм» стало известно, что Анастасия Костенко ожидает рождение первенца. Для Дмитрия Тарасова это будет уже второй ребенок. Напомним, в 2009 году у него родилась дочь Ангелина.

Недавно стало известно, что Тарасов оставил беременную женщину и улетел на сборы в Испанию, где у «Локомотива» состоится важный матч. В конце января футболист снова вернется к своей законной супруге Анастасии Костенко.