Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева отказалась рожать в России‍. Об этом знаменитая участница скандального шоу заявила в странице в Instagram.

Нелли Ермолаева из телевизионного шоу «Дом-2» намерена улететь в Соединенные Штаты Америки. Она хочет родить своего ребенка именно в этой страны. Об этом событии экс-участница телестройки заявила на собственной странице в социальной сети Instagram.

Ермолаева написала своим подписчикам, что сегодня улетает во Флориду, чтобы дать новую жизнь. Телезвезда рассказала, что находится в томительном предвкушении радостного события в ее жизни. Она ожидает первого крика малыша и намерена расцеловать его пяточки.

Также Нелли Ермолаева сообщила поклонникам, что хочет держать связь со своими поклонниками и делиться впечатлениями. Также позже звезда телевидения намерена подробнее рассказать, почему выбрала вариант с родами в Майами, а не в России. Ермолаева намерена провести с мужем около трех месяцев за океаном и возвратиться в Москву.