Ягодицы «Русской Кардашьян» стали больше головы

Ягодицы Анастасии Квитко, которую называют «Русской Кардашьян» за выдающиеся формы,стали больше головы, по мнению поклонников. Также они отметили, что и грудь знаменитости с «нижними девяносто» больше не сравнится, как сообщает VladTime.

Анастасия Квитко часто демонстрирует снимки своего красивого тела в разных ракурсах. Она во многом старается походить на Ким Кардашьян, с которой её и ассоциируют, потому в профиле на Instagram есть и немало снимков именно в стиле американской светской львицы. Однако одна фотография поразила поклонников, отметивших, что кумир Квитко точно бы такое не ставила.

«Русская Кардашьян» продемонстрировала себя, став сбоку, так что было очень хорошо видно все параметры модели. Поклонники поразились тому, насколько её ягодицы больше и головы, и груди. По их мнению, есть вероятность, что Анастасия Квитко чуть ли не перекачала часть объёма из бюста в попу.