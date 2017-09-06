После гибели сына Яна Троянова задумалась об усыновлении

После гибели сына актриса Яна Троянова задумалась над усыновлением ребенка. Об этом она рассказала на телевизионном шоу "Человек-невидимка".

В рамках передачи Яна Троянова рассказала, что родила от первого мужа в возрасте 17 лет. Причины смерти юноши в возрасте 20 лет она видит в жестоком и недоброжелательном отношении супруга, а также родственников с его стороны. Из-за неправильного воспитания молодой человек начал употреблять наркотики и позже погиб.

Артистка отметила, что когда умер сын, серьезно увлеклась алкоголем. Из депрессии ей помог выбраться режиссер Василий Сигарев, с которым Яна Троянова заключила второй брак. В настоящий момент 44-летняя знаменитость продолжает жить и желает делиться своей любовью с детьми, своими или приёмными. Она также намерена оказывать помощь матерям, которые пережили гибель своих сыновей и дочерей.

Яна Троянова также поведала, что происходит старого рода поляков, которые часто страдали от злого рока. Мужчины в генеалогической линии не доживали до 64 лет, а женщины нередко гибли от рака легких.