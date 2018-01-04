Зрители против Марины Африкантовой в роли ведущей новостей «Дома-2»

В Instagram телестройки появилась новость, которой зрители были вовсе не рады: Марина Африкантова стала новой ведущей новостей «Дома-2».





Место ведущей какое-то время пустовало после ухода Кати Жужи. Но теперь так не будет, ведь на Сейшелы отправляется Марина Африкантова. До сих пор неизвестно, оставила ли Марина возлюбленного Романа Капаклы ради карьеры. «Версия Инфо» напоминает, что ранее Марина заявляла, что ради работы готова пожертвовать личным счастьем.



Но несмотря на то, что Марина имеет опыт ведущей и в общем отлично справляется и подходит на должность, зрители «Дома-2» ей не рады. «Лучше бы Тату взяли. С голосом Марины не новости вести, а в туалете занято кричать», «Внешне очень красивая, но улыбка постоянно наигранная», «Вы её для начала разговаривать научите», «Сонная муха», «Ужас, но она совсем неинтересная», - пишут поклонники проекта в комментариях. Большинство из них были бы рады видеть в кресле ведущей новостей Тату Блюменкранц.