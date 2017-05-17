Дана Борисова в монастыре шокировала своим макияжем

Ведущая Дана Борисова поразила фанатов тем, что накрасилась для поездки в Рыльский монастырь, а также сделала несколько снимков таинства. Подписчики считают, что такое должно делаться для себя, а не демонстрироваться на публику, как сообщает VistaNews.

По словам Даны Борисовой, она ночь ехала на поезде, чтобы добраться до монастыря. Пробыла знаменитость там недолго, однако и помолилась, и причастилась, и исповедалась настоятелю. По словам Борисовой, она надеется, что это поможет ей успокоиться и не начать снова принимать наркотические вещества.

Подписчики выразили радость за то, что звезда решилась на это. Однако их не порадовали такие подробные снимки всего происходящего, напоминающие отчёт, а также то, сколько «штукатурки» было на лице Даны Борисовой. По мнению поклонников, женщины, которые действительно хотят обратиться за помощью к Богу, в таком виде к нему не приходят и не кричат об этом на весь мир.