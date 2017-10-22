Елена Трофилова из Астрахани рассказала всю правду о «Доме-2». Девушка недавно покинула скандальную телестройку.

На новогодних праздниках жители Астрахани впервые увидели новую участницу телепроекта «Дом-2». Ей оказалась местная жительница Елена Трофилова, которая поспешно удалились из скандального шоу и пояснила причины своего поступка.

21-летняя Трофилова с юности мечтала попасть на телевидение и принять участие в данном шоу, однако ее мечты вскоре разбились из-за того, что они не оказались тем, на что изначально рассчитывала астраханка.

По правилам «Дома-2» она должна была строить любовные отношения с конкретным человеком. Но он не проявлял к ней особого внимания, поэтому об этих планах быстро забыла.

Трофилова рассказала, что постоянно на проекте необходимо не только обсуждать другие отношения, но и проявлять себя ярко, чтобы на ближайшем голосовании ее не выкинули с проекта. По словам астраханки, конкретного сценария в телепроекте нет, но продюсеры стараются постоянно подливать масла в огонь и разжигают интриги и страсти вокруг участников.