Галкин продемонстрировал подписчикам новую прическу

Ведущий Максим Галкин приятно удивил своих подписчиков, продемонтрировав новую прическу. Такую фотографию знаменитость разместил на своей странице в Instagram.

Юморист опубликовал через свой аккаунт в социальной сети снимок того, как выглядит его обновленный имидж. Долгое время Максим Галкин отдавал предпочтение длинным волосам, закрывающим лоб. Теперь же он подстригся так, что волосы ложатся на одну сторону. Автор поста отметил, что ему "Надоели патлы".

Большинство поклонников положительно оценили новый образ телеведущего. Они сообщили Максиму Галкину, что такая прическа придаёт звезде более молодой и привлекательный внещний вид. Публикация быстро набрала свыше 20 тысяч лайков. Некоторые комментаторы отметили, что не сразу догодались о стрижке, подозревая удачную укладку.