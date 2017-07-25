Ольга Бузова похвасталась сексуальным телом в бикини

Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео с отдыха в Таиланде, которым поразила фанатов. Подписчики стали массово обращать внимание на стройную фигуру певицы, а также отметили, что отдых пошёл на пользу звезде «Дом-2».

Сейчас Бузова отдыхает в Таиланде вместе с некоторыми звёздами российского шоу-бизнеса. На её странице уже появлялись фото и видео с Элджеем и Тимуром Батрутдиновым. Последнего поклонники даже обвинили в романе с Бузовой. После этого в Instagram появилось видео с опровержением. Сейчас же Бузова активно занимается спортом по утрам и не забывает следить за своим телом.

Результаты она продемонстрировала на своей странице, после чего получила множество лестных комментариев. Поклонники пришли в восторг от сексуальной фигуры Бузовой и отметили, что в 2018-м ей просто необходимо найти себе вторую половинку.