Державин попрощался со зрителями в своем последнем телеинтервью

В одной из программ «Сегодня вечером», которая выходит каждую субботу, великий советский артист Михаил Державин дал свое последнее интервью. В тот вечер никто и не подозревал, что его фирменное прощание окажется теперь уже последним.

В программе Меньшовой и Галкина на тот момент снимали сюжет про телешоу 60-х. На тот момент одним из самых популярных было шоу с Михаилом Державиным в роли телеведущего «Кабачок «13 стульев», во время выхода которого все улицы пустели, люди старались оказаться дома, возле телевизоров. Все выпуски начинались со слов приветствия и заканчивались фирменным прощанием актера театра сатиры Державина. Также как и в далекие 60-е артист в уже в текущем времени выступил с прощальной речью, вот только никто не подозревал, что для телезрителей она на этот раз станет действительно прощальной. 10 января этого года у Михаила Державина перестало биться сердце. Хроническое заболевание победило актера. В свои 82 года он покинул этот мир. Прощание пройдет 15 января в театре Сатиры Москвы. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.