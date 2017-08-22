Актер Марк Уолберг отдал 1,5 млн долларов на борьбу с домогательствами

Актер из США Марк Уолберг отдал 1,5 миллионов долларов на борьбу с сексуальными домогательствами. Он перечислил свой творческий гонорар в фонд помощи пострадавших.

Американский популярный актер Марк Уолберг оригинальным образом разрешил возникшие споры вокруг его немаленького гонорара за съемки в фильме «Все деньги мира». Он направил все вырученные от участия в киноленте денежные средства в созданный фонд, который оказывает юридическую поддержку всем жертвам сексуальных домогательств в стране.

Сообщается, что знаменитость заработала гораздо больше, чем его партнерша по фильму Мишель Уильямс. Ей досталось от создателей киноленты всего одна тысяча долларов. Уолберг за пересъемки работы «Все деньги мира» без обвиненного в секс-скандале Кевина Спейси получил полтора миллиона долларов. В социальный сетях развернулась по этому поводу целая дискуссия, которую прервал своим решением 46-летний американский актер.