Саруханов простил композитора Пугачевой за плагиат и стал соавтором песни

В новогоднюю ночь состоялась премьера новой песни Аллы Пугачевой "Я летала". Вокруг нее мгновенно разразился скандал, Игорь Саруханов обвинил композитора Пугачевой Олега Влади в плагиате, так как новая песня Примадонны оказалась довольно похожей на его песню "Придуманная любовь".

На своей странице в соцсети Саруханов написал, что не планировал раздувать скандал, однако разнообразные СМИ все чаще стали писать ему по этому поводу и выяснять, что же он думает. Он отметил, что претензий к Алле Пугачевой не имеет, по большей степени претензии у него к ее композитору, Олегу Влади. Саруханов отметил, что факт плагиата считает не допустимым, а также то, что одна и та же мелодия в двух разных песнях звучать не может.

Позднее стало известно о том, что Влади и Саруханов встретились для того, чтобы заключить соглашение. Согласно данному соглашению, Саруханов и Влади теперь являются соавторами музыки к песне Аллы Пугачевой.