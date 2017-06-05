Ходор из «Игры престолов» предсказал финал сериала

Кристиан Нерн, известный зрителям по сериалу «Игры престолов», в интервью американскому изданию предсказал, чем закончится полюбившаяся картина.





Кристиан Нерн шесть сезонов отыграл Ходора, пока его сюжетная линия внезапно не оборвалась. Однако он ничуть об этом не сожалеет, ведь теперь он может больше времени уделять созданию музыки и лучше высыпаться. Напомним, что ирландский актёр является ди-джеем, а его популярность как музыканта только возросла после ухода из сериала.



Опыт съёмок и знание всего сценария наперёд позволяют Нерну делать правдоподобные предположения о будущем «Игры престолов». В интервью он заявил: «Я считаю, что в конце все умрут страшной смертью. Очевидно, что вода и пламя сойдутся, как-то, и всему придёт конец. Люди попадут в ловушку, и понятие «трона» исчезнет. В нём не будет нужды. Кому они вообще нужны?» О том, знал ли экс-Ходор планы на финальный сезон, станет известно в 2019 году, когда в свет выйдут последние 6 серий культовых «Игр престолов».