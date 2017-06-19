Виктория Боня была замечена в компании нового возлюбленного

Одна из звезд популярного телепроекта «Дом-2» Виктория Боня ни от кого не скрывает, что в ее личной жизни появился новый возлюбленный, но раскрывать имя своей любви девушка, как истинная звезда, не торопится. Хотя подогревает распространяющиеся слухи о том, что это один из игроков английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни.

Осенью минувшего года тридцативосьмилетняя теледива была замечена в компании с тридцатилетним футболистом. На одном из фото девушка даже снялась в форме английского клуба, таким образом, в разы подогрев «гуляющие» слухи. Однако все комментарии Виктория Боня холоднокровно проигнорировала.

Помимо этого, в социальных сетях периодически стали появляться посты о том, что новый возлюбленный девушки не обладает какими-либо изъянами и щедро одаривает ее ценными подарками.

Слухи о том, что ее кавалер все же футболист, подтвердились новыми доказательствами. В сети появились фото, где Боня и Маруан проводят время вместе за романтическим ужином.

Но несмотря на это, от пары не поступало каких-либо комментариев. Преданные фанаты отметили, что пара смотрится довольно гармонично вместе.