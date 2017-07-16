Обвиненный Шурыгиной Семенов помог детскому дому в Волгоградской области

Освобожденный 10 января Сергей Семенов, обвиненный Дианой Шурыгиной в изнасиловании, на свои личные средства поддержал детский дом, который находится в Волгоградской области. Руководитель этого детского дома Евгения Ватейчкина познакомилась с Семеновым на "Прямом эфире" и поблагодарила его за помощь.

Как стало известно, Сергей Семенов вместе с матерью и сестрой снялся в передаче "Прямой эфир" через два дня после выхода из тюрьмы, где он отбывал срок за изнасилование Дианы Шурыгиной. Там он встретился с руководителем детского дома в Волгоградской области, которая искренне поблагодарила его за помощь. Она отметила, что Семенов ей очень понравился, он довольно добрый парень. Ватейчкина также выразила мнение, что тогда Диана Шурыгина просто спровоцировала Семенова.

Женщина рассказала, что всего Сергей передал в детский дом 66 белых рубашек, 33 теплых свитера и столько же пар перчаток. Она также отметила, что в настоящий момент в детском доме находятся 33 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет, и все они хотят встретиться с Семеновым и поблагодарить его за помощь.

Напомним, недавно Диана Шурыгина заявила, что Семенов отсидел в тюрьме всего год и за это время не успел ничего осознать. Она отметила, что его нужно отправить в детский дом, чтобы он там работал и помогал, а также приносил пользу обществу.