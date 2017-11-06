Сын Марии Погребняк эротично отшлёпал кусок мяса

Жена футболиста Павла Погребняка показала, как её сын эротично «отшлёпал» кусок мяса, после чего бросил его на пол. Поклонники Марии Погребняк попросили девушку не приучать сына Артёма к звёздной жизни, чтобы в дальнейшем ему не пришлось сталкиваться со звёздной болезнью.

Старший сын Марии Погребняк продемонстрировал всю свою харизму, показав, как он готовит мясо. Вначале юноша начал обрезать куски мякоти таким образом, что они летели потом на пол. Погребняк сразу в описании к опубликованному ролик заявила, что это было сделано специально. Поклонников смутило то, что в такие юные годы Артём может вести себя настолько откровенно.

Его эротическое «пошлёпывание» куска мяса привлекло внимание многих подписчиков. Ребёнка стали называть очень привлекательным и посоветовали Марии не приучать Артёма к такому образу жизни, чтобы в дальнейшем у него не образовалась звёздная болезнь.