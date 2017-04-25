Мартин и Алла-Виктория Киркоровы в дешёвой одежде посетили Диснейленд

Дети поп-короля Филиппа Киркорова посетили Диснейленд, а также UNIVERSAL STUDIO в Орландо, будучи дёшево одетыми. Как сообщает VladTime, фото в Instagram, под которым артист рассказал, что пятидневный марафон на аттракционах закончился, шокировало подписчиков.

О Филиппе Киркорове ходит слава, как о «короле эпатажа». Его наряды очень яркие и блестящие, артист носит только известные бренды «богемного» стиля. Из-за этого многих поклонников поразило, почему собственные дети артиста оказались одеты для такого интересного для них мероприятия совсем «не по статусу».

Многих возмутила экономия Филиппа Киркорова на самых дорогих для него людях. Однако были и такие, кто защищал певца, считая, что в Диснейленде главное – это веселье, а не дороговизна и брендовость костюмов.