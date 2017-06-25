Сын Плющенко и Рудковской откровенно рассказал о "несчастливом детстве"

Яне Рудковской и Евгению Плющенко уже порядком надоело то, что все вокруг обвиняют их в том, что они лишают своего пятилетнего сына Александра детства. Они засняли на видео, с каким недовольством будущий олимпийский чемпион покидает лед и рвется обратно продолжить тренировку, несмотря на то, что родители уговаривают его поехать домой.

Стоит отметить, что Саше Плющенко совсем недавно исполнилось пять лет. Несмотря на столь юный возраст, мальчик уже довольно знаменит и делает большие успехи в фигурном катании. Так, вместе со своим отцом он выполнял его знаменитый номер "Sex bomb", а в новогодние праздники наравне со взрослыми выполнил сложнейший номер ледового шоу "Щелкунчик".

На своей странице в соцсети Евгений Плющенко опубликовал видео, на котором о уговаривает своего сына прекратить тренировку и поехать домой. Маленький Саша продолжает рваться на лед, несмотря на то, что отец строго говорит ему, что тренировок должно быть в меру. Он не хочет, чтобы мальчик перетруждался, однако Саша упрямо твердит, что хочет еще покататься.

Плющенко отметил, что это посвящается всем людям, которые на каждом углу кричат: "Ух уж эта Рудковская, ух уж этот негодяй Плющенко, лишают ребенка детства". Он еще раз спросил у сына, чего тот хочет, и Саша заявил, что домой он не хочет, лучше уж пойдет еще покатается.