"Синтоловый качок" Кирилл Терёшин "перевернул Украину"

Кирилл Терёшин, известный также как «руки-базуки», поменял причёску. Если раньше у него верхняя часть была голубого цвета, а нижняя – жёлтого, то теперь 21-летний парень из Пятигорска просто «перевернул Украину».

Ранее многие сравнивали расцветку на голове Терёшина с символикой Украины. «Синтоловый качок» удивил своим новым образом, и теперь это сравнивают с «перевёрнутой Украиной». Дело в том, что вместо голубого цвета вверху появился желтый, а снизу – голубой. Терёшин решил слишком долго не думать и просто поменял цвета местами.

Его поклонники обратили также внимание на то, что «синтоловый качок» снова взялся за препараты для наращивания мышечной массы, а его бицепс увеличился на пару сантиметров. Сам же Терёшин подчеркнул, что в 2018 году планирует увеличить плечи, ноги и грудь.