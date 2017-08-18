Фанаты Бортич жестоко высмеяли беременную внучку Михалкова

На своей странице в социальной сети актриса Александра Бортич опубликовала снимок с беременной внучкой Никиты Михалкова Александрой. В комментариях подписчики Бортич зло поиздевались над беременной девушкой.

Несмотря на то, что в скором времени Александре Михалковой предстоит отправиться в роддом, на последних сроках беременности она предпочитает вести активный образ жизни. Буквально недавно она выбралась в ресторан с подругами-актрисами Александрой Бортич и Анной Вельмкакиной. Так, Бортич опубликовала совместное фото с Михалковой, на котором актриса трепетно склоняется к животу своей беременной подруги.

Фанаты актрисы не оценили всю прелесть кадра, а принялись издеваться и насмехаться над будущей матерью. В комментариях под фото появились шутки по поводу того, что находится в животе у Михалковой. Так, подписчики отметили, что там салатики и пельмени, а некоторые вспомнили мем про то, как у беременной женщины спрашивают, кто у нее, мальчик или девочка, а она отвечает "Оливьеха".