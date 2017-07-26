Порно со страницы Лопырёвой удалено через 40 минут после взлома

Аккаунт модели Виктории Лопырёвой вновь был взломан, но порнография с него удалена оперативно.





Страница Виктории Лопырёвой второй раз за одну неделю подверглась атаке хакеров. По информации издания «Версия Инфо», через сорок минут после взлома порнографические снимки исчезли. На этот раз хакеры снова «поделились» с пользователями сети интимным архивом звёзд, среди которых был и футболист Павел Мамаев.





Предположительно, сделали это те же взломщики, которые завладели страницей днями ранее. Как им удалось подобрать новые данные остаётся только догадываться.