Виктория Лопырева опубликовала милое фото с Басковым

Виктория Лопырева, которая не так давно подверглась атаке хакеров, смогла вернуть себе свой Instagram-аккаунт и закрыла его от пользователей. В закрытом аккаунте Лопырева опубликовала новое фото с Николаем Басковым, пара вела мероприятие в Белоруссии.

Как стало понятно пользователям, Лопырева и Басков ехали в авто, когда уставший певец задремал, а его возлюбленная решила поделиться милым моментом с подписчиками. На фотографии виден спящий Басков и Лопырева, которая нежно легла на его плечо.

На снимке Лопырева поставила отметку-геолокацию, из которой понятно, что пара посетила Белоруссии. Там они провели мероприятие, фотографиями после которого она поделилась позже.

Как сообщалось ранее, хакеры взломали аккаунт посла ЧМ-2018 в Instagram и опубликовали «голые» фото звезд. Виктория Лопырева намеревается судиться со злоумышленниками, которые едва не подорвали ее авторитет как амбассадора предстоящего Чемпионата. Теперь модель закрыла аккаунт и фотографии звезды могут видеть лишь подписчики, одобренные самой Лопыревой.