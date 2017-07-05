Галкин рассмешил фанатов своей тренировкой в спортзале

Знаменитый юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети ролик, на котором показал, как занимается с тренером в спортзале. Данный ролик весьма рассмешил его поклонников.

В самом начале ролика Максим Галкин рассказал, что решил прийти в спортзал первый раз за последние три месяца, хотя буквально полгода назад обновил абонемент. Он также отметил, что 4 или 5 паз отменял тренировки, однако все же решился придти, однако надолго его энтузиазма вряд ли хватит. Так, Галкин показал фанатам несколько упражнений, которые он выполнил с тренером во время занятий.

В конце ролика юморист заключил, что он уже не так молод, поэтому перетруждаться ему не стоит. Ролик за несколько часов смог набрать большое количество просмотров, а также тысячи отметок "мне нравится" от фанатов.