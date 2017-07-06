Бузова намерена отправить за решетку своего двойника

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась в полицию с просьбой наказать ее конкурентку, которая использует ее имя в соцсетях. Отмечается, что теледива даже готова посадить за решетку лже-Бузову.

Как стало известно, в социальных сетях появилась еще одна Ольга Бузова, которая рассылает всем предложения о корпоративах и выступления от имени звезды. Это привело в бешенство настоящую Бузову, она даже обратилась в полицию и попросила отловить двойников.

Представитель телеведущей Эльмир Магеррамов рассказал о том, что команда Бузовой уже обратилась в полицию и оставила заявление, но пока неизвестно, рассмотрят его или нет. Сама Бузова заявила, что готова упрятать своего двойника за решетку, обвинив ее в мошенничестве.