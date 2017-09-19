Фанатов насторожило странное поведение Бузовой в самолете

Фанатов насторожило странное поведение телеведущей Ольги Бузовой, когда она летела в самолете на отдых в Таиланд. Многие выдвинули предположение, что Бузова была пьяна, так как у нее заплеталась речь.

На своей странице в соцсети телеведущая опубликовала ролик из самолета, в котором рассказала, что летит отдыхать на море. Она интересовалась у фанатов, нравится ли им наблюдать за ее жизнь, а также спрашивала, стоит ли ей отключить телефон. Поклонников смутила бессвязная речь Бузовой, она не могла выговорить элементарные слова и постоянно запиналась.

Многие предположили, что телеведущая попросту пьяна. На следующий день после публикации, ролик был удален со страницы Бузовой, несмотря на то, что собрал большое количество "лайков".