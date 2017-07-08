Ольга Серябкина похвасталась шикарными формами в купальнике

Солистка SEREBRO поделилась с поклонниками новыми фото в купальнике, похваставшись всеми своими «достоинствами».





Отдых звёзд подходит к концу, и они стараются всё запечатлеть и поделиться большим количеством фото. Ольга Серябкина решила делиться фотографиями себя до последних дней отпуска. На новых фото она позирует в неплотно прилегающем красном купальнике. Подписчикам она показала обе свои стороны, которые им очень понравились.



«Вот это фигура!», «Оля, ты шикарна и спереди, и сзади», «Какой орех», «Сложно определиться, какой вид лучше - спереди или сзади», - оставляют комплименты поклонники. Однако всем угодить у Ольги не получилось: «Куда грудь пропала?», «Как-то не грациозно. Булочек объелась», - пишут те, кому всё же чего-то в певице не хватило.