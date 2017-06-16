Житель Благовещенска набил тату с портретом Бузовой

Житель Благовещенска набил себе тату с портретом телеведущей Ольги Бузовой. Тату-мастер, выполняющий работу, рассказал, что сделал все абсолютно бесплатно.

Как рассказал тату-мастер, однажды он разговорился со своей знакомой о творчестве Ольги Бузовой. Он тогда обмолвился, что если найдется человек, который захочет набить портрет Бузовой, мастер сделает все бесплатно. Вскоре к нему пришел парень, который планировал набить на левой руке тату с портретом телеведущей, и мастер, как и обещал, сделал все бесплатно.

По его словам, тату набили за один сеанс, в общей сложности работа заняла 4-5 часов. В процессе работы мастер выяснил, что парень вовсе не является почитателем таланта Ольги Бузовой. Он восхищается ей как человеком, который без каких-то особо выдающихся талантов добился невероятного успеха.