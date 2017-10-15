В США скончался постановщик фильма "Побег из Шоушенка" Теренс Марш

В США умер художник-постановщик фильмов "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Теренс Марш. Отмечается, что на момент смерти ему исполнилось 86 лет.

Как стало известно, 9 января 2018 года в своем доме в Калифорнии скончался 86-летний художник-постановщик Теренс Марш. Причиной смерти Марша послужил рак, с которым он вел безуспешную борьбу на протяжении долгих лет. Многие коллеги художника-постановщика уже принесли семье Марша свои искренние соболезнования.

Стоит отметить, что Теренс Марш являлся двукратным обладателем премии "Оскар", которую получил за работу над фильмами "Доктор Живаго" и "Оливер!".