Испуганная Диана Шурыгина прилюдно накричала на мужа-тихоню

Скандально-известная Диана Шурыгина прокомментировала досрочное освобождение Сергея Семенова, которого раньше срока выпустили из тюрьмы. В интервью Шурыгина заметно разнервничалась и накричала на своего скромного супруга Андрея Шлягина, который пытался ее успокоить.

В начале интервью Шурыгина вела себя спокойно, она отвечала на вопросы журналистки, комментировала свою жизнь и карьеру. Но, как только появились вопросы о досрочно-освобожденном Сергее Семенове, девушка начала заметно нервничать.

Диана Шурыгина стала сжимать руки, ерзать на стуле. Она не могла давать точные и емкие ответы на вопросы, поэтому ее муж Шлягин решил помочь и спасти интервью. Супруг подошел к Шурыгиной и начал ей что-то шептать на ухо. Однако, девушке советы мужа не понравились, она начала на него кричать и чуть не сорвала интервью.

В Сети такое поведение Шурыгиной осудили. По мнению пользователей, девушка не ценит доброты мужчины, который решился взять ее в жены после ее скандальных выступлений и заявлений на телешоу.

Сергея Семенова освободили из тюрьмы, где он пребывал по решению суда. Поводом для заключения стали утверждения Шурыгиной, что тот ее напоил и изнасиловал.