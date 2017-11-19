Рэдклифф впервые высказался о скандальном участии Джонни Деппа в поттериане

Дэниел Рэдклифф высказался об участии Джонни Деппа в съемках новой франшизы «Фантастические твари». Деппа его экс-супруга Эмбер Херд обвиняет в домашнем насилии, скандал и ситуация вокруг актера Рэдклиффом принимается тяжело.

В новой франшизе «Фантастические твари» Джонии Депп получил роль злого чародея Гриндевальда. Его участие в фильме вызвало бурный общественный резонанс. Причиной этому стал его громкий развод с Эмбер Херд. Девушка обвинияет Деппа в домашнем насилии, но сам актер всё отрицает.

Как сообщил Дэниел Редклифф, вокруг того, что Джонни Депп снимается поттериане, он воспринимает трудно. Однако, он намерен поддержать продюсеров, так как они когда-то дали ему судьбоносный шанс попробовать себя в роли мальчика-волшебника. Редклифф напомнил, что из поттерианы уже выгоняли одного из актеров, обвиняемого в преступлении. По словам актера, скандальная история Джонни Деппа весьма серьезнее.

Как уже сообщалось ранее, Джонни Депп ищет источники заработка и сдает свое жилье. После скандального развода с Эмбер Херд актер лишился множества средств и теперь его финансовое положение находится в непростой ситуации.